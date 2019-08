Apple TV+ concurrencera Disney+ en novembre

Annoncé en mars dernier, le service de streaming Apple TV+ devrait être lancé en novembre dans 150 pays et proposé au prix de 9,99 dollars (un peu plus de 9 euros) par mois, d'après Bloomberg. À l'image de son service de streaming de musique Apple Music, la firme à la pomme proposerait une période d'essai gratuit pour découvrir sa nouvelle offre. La plateforme, qui arrivera après la présentation des nouveaux iPhone et du déploiement du système iOS 13 en septembre, serait lancée avec un catalogue de contenus réduit au départ. Il devrait progressivement s'étoffer au fil des mois.

Apple TV+ se positionnera face à la plateforme de streaming Disney+, qui doit elle aussi concurrencer Netflix et les autres services similaires et dont la date de lancement vient d'être officialisée: le 12 novembre au Canada et aux Pays-Bas - en même temps qu'aux États-Unis - et une semaine plus tard en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aux États-Unis, Disney+ sera disponible pour 6,99 dollars par mois et pour respectivement 8,99 dollars canadiens au Canada et 6,99 euros aux Pays-Bas. Aux États-Unis, Netflix coûte de 9 à 16 dollars par mois.

6 milliards de dollars pour des contenus originaux

D'après le Financial Times, Apple a investi 6 milliards de dollars pour la création de contenus originaux, contre un budget initial de 1 milliard envisagé pour la première année. C'est toujours moins que les 14 milliards que Netflix entend dépenser pour ses séries et films originaux, selon les analystes.

Cette nouvelle offre de streaming vidéo s'inscrit dans les plans d'Apple d'atteindre les 50 milliards de dollars de revenus issus de ses différents services d'ici 2020.

(L'essentiel/man/afp)