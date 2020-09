«Se connecter avec Apple» ne sera plus possible à Epic

Se jouant à coups de plaintes croisées devant la justice, depuis près d’un mois, l’affrontement entre Epic Games et Apple au sujet de la commission de 30% de ce dernier a déjà provoqué le bannissement du jeu «Fortnite» de l’App Store et a privé les joueurs sur iPhone et iPad de la saison 4 du jeu. Le duel aura à présent une nouvelle conséquence: à partir du 11 septembre, il ne sera désormais plus possible de se connecter à un compte Epic Games en utilisant la fonction «Se connecter avec Apple», a averti l’éditeur américain de jeux vidéo, à la suite d’un changement de politique d’Apple.

Dans une page d’aide du site web d’Epic Games, l’entreprise recommande donc d'«immédiatement mettre à jour l’adresse e-mail et le mot de passe» des comptes Epic Games en se rendant dans les paramètres, afin de pouvoir continuer à s’y connecter après la date butoir. Pour récupérer le compte manuellement, les personnes qui auraient manqué le coche devront contacter Epic Games et fournir le code de vérification reçu dans l’e-mail les avertissant du changement.

Epic Games contre Apple

Cette décision de bloquer la connexion avec un identifiant Apple est la dernière attaque en date dans la bataille opposant les deux firmes. Epic Games a récemment tenté de convaincre la juge californienne qui a approuvé le retrait de «Fortnite» de l’App Store d’ordonner à la firme à la pomme de réinstaller le jeu dans la boutique d’apps en attendant le procès. Mardi 8 septembre, Apple a contre-attaqué en demandant des dommages et intérêts pour «violation manifeste de contrat».

«Bien qu’Epic s’imagine en Robin des Bois du monde des affaires, il s’agit en réalité d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui veut simplement profiter gratuitement des incroyables services fournis par l’App Store. Les demandes de traitements spéciaux d’Epic et ses menaces de représailles ne peuvent pas être conciliées avec sa violation flagrante de contrat et ses propres pratiques commerciales, car l’entreprise engrange des milliards en prenant des commissions et en facturant aux consommateurs jusqu’à 99,99 dollars pour des lots de V-Bucks (NDLR: monnaie virtuelle du jeu)», a accusé Apple. Une nouvelle audience entre la firme de Cupertino et Epic Games doit avoir lieu à la fin du mois.

(L'essentiel/man)