Vers un nouveau système d'exploitation?

À quelques jours de sa conférence WWDC consacrée aux développeurs, le 7 juin, Apple a publié une offre d’emploi qui n’est pas passée inaperçue. Repérée et partagée sur Twitter par Javier Lacort, qui collabore au site spécialisé espagnol Xataka, l’annonce vise à recruter un ingénieur iOS senior qui travaillera avec l’équipe de la plateforme Apple Music. Elle évoque un nouveau système d’exploitation qui n’a à ce jour pas encore été annoncé: homeOS.

«Vous travaillerez avec des ingénieurs système d’Apple, apprendrez le fonctionnement interne sur les systèmes iOS, watchOS, tvOS et homeOS et chercherez à optimiser leur code pour une question de performance», indiquait l’offre d’emploi, avant que le terme «homeOS» mentionné à deux reprises, soit retiré pour être remplacé dans un cas par HomePod, l’enceinte connectée de la marque, dans l’autre par tvOS, logiciel qui anime le boîtier Apple TV.

À l’heure actuelle, on ne sait pas à quoi fait référence ce nouveau terme. Ce futur logiciel pourrait équiper de futurs accessoires de domotique de la firme. Il pourrait aussi suggérer qu’Apple cherche à unifier la façon de nommer le système d’exploitation qui tourne sur l’Apple TV et ses enceintes HomePod et HomePod mini. Selon Bloomberg, Apple plancherait en effet sur un nouvel appareil qui combinerait l’Apple TV et le HomePod et serait doté d’une caméra. La Pomme pourrait aussi lancer une enceinte HomePod dotée d’un écran et d’une webcam.

(L'essentiel/man)