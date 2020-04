Connexion sur plusieurs appareils bientôt possible

À moins de passer par la version web de WhatsApp, il n'est actuellement toujours pas possible d'utiliser le même compte WhatsApp sur deux appareils différents, comme par exemple un smartphone privé et un smartphone professionnel. Le service se sert en effet du numéro de téléphone de l'utilisateur pour vérifier son compte et le lier à sa carte SIM.

Mais les choses pourraient bientôt changer. Le site spécialisé WABetaInfo rapporte la découverte d'une nouvelle fonctionnalité intégrée dans la dernière version bêta en date pour le système Android. Elle montre que les développeurs de l'app de messagerie instantanée, propriété de Facebook, planchent sur la possibilité de rendre un même compte WhatsApp disponible simultanément sur plusieurs appareils.

La version bêta 2.20.110 de l'app embarque en effet un système d'envoi de notification lorsqu'un contact ajoute son compte sur un autre appareil. «La clé de chiffrement change alors automatiquement et cet événement est notifié dans les chats», explique le site. Il sera ainsi possible de configurer un autre appareil tout en continuant à utiliser le même compte sur le mobile principal. Selon le site spécialisé, cette nouveauté serait prévue pour Android et iOS, mais sa date de déploiement n'est pour le moment pas connue.

(L'essentiel/man)