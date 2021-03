La start-​​up Nothing dévoile ses écouteurs sans fil

Après le récent rachat de l’entreprise Essential, fondée par Andy Rubin, père d’Android, on pouvait s’attendre à ce que la start-up Nothing se lance sur le marché des smartphones. Ce n’est pas le cas, du moins pas pour le moment. Créée par Carl Pei, qui a fondé et dirigé OnePlus, avant de quitter l’entreprise à l’automne dernier, elle vient de dévoiler son tout premier produit.

Investissant le domaine de l’audio, il reste encore un concept et n’a pas vocation à être commercialisé sous cette forme. Baptisé justement Concept 1, il donne un aperçu des futurs écouteurs intra-auriculaires sans fil que Nothing devrait lancer cet été.

«Même si les principes de conception seront les mêmes et qu’il y aura des similitudes avec le Concept 1, le produit final sera différent», a expliqué un porte-parole de Nothing au site The Verge. Pour le développement de ce premier produit au look minimaliste et transparent, Nothing s’est associé à la société de design suédoise Teenage Engineering.

(L'essentiel/man)