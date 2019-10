Angèle et Jamel ciblés par les hackers

Sous peine de désagréables surprises, la prudence est de mise quand on fait des recherches en ligne relatives à des stars. L'éditeur d'antivirus McAfee l'a rappelé lors de la publication de son classement annuel des célébrités les plus «dangereuses» à googliser. Le comédien Jamel Debbouze et la chanteuse belge Angèle arrivent, dans l'ordre, en tête des requêtes les plus sujettes à risques. L'humoriste Rémi Gaillard, l'acteur Omar Sy, l'actrice Léa Seydoux et le DJ David Guetta complètent les cinq premières places de ce classement francophone.

Chez les Anglo-Saxons, la palme revient à Alexis Bledel («Gilmore Girls», «La servante écarlate»). L'actrice texane succède à Ruby Rose, qui avait été la cible privilégiée en raison de son rôle dans la série à succès «Orange is the New Black». Ces requêtes deviennent rapidement compromettantes quand elles sont associées à des termes comme «mp3 gratuit», «streaming», «téléchargement pirate», «torrent», ou encore «paris en ligne».

«De nombreux consommateurs baissent la garde en faveur de la rapidité ou de la commodité et saisissent leurs coordonnées personnelles pour accéder à un site sans penser aux conséquences», a commenté la firme de sécurité américaine. Les cybercriminels y trouvent un terrain très propice pour placer discrètement des logiciels malveillants et soutirer des données sensibles.

(L'essentiel/laf)