Les tricheurs ont un nouvel ennemi sur «Call of Duty»

Les tricheurs n’auront plus la voie libre sur «Call of Duty: Warzone». C’est en tout cas la promesse faite par Activision, l’éditeur du jeu de tir avec son nouvel arsenal antitriche. Il combine l’activation d’un pilote au niveau du noyau PC avec l’analyse du comportement des joueurs via des algorithmes d’apprentissage automatique. Le noyau est le niveau privilégié du PC. Il donne accès à chaque couche matérielle et est généralement réservé à des éléments tels que le pilote de la carte graphique.

L’emplacement permet ainsi de détecter des programmes de triche placés en douce, à l’exemple d’aimbots et wallhacks qui permettent ensemble de voir des adversaires à travers les murs et de tirer automatiquement. Le pilote ne fonctionne qu’après le lancement du jeu et s’arrête en le quittant, assure Activision pour justifier son intrusion en profondeur dans les machines Windows. Les joueurs sur console affrontant en cross-play des joueurs sur PC en bénéficieront également par extension, a précisé l’éditeur américain, qui s’appuiera sur une «équipe de professionnels dévoués» pour enquêter sur les tricheurs.

Sous la pression d’habitués frustrés, Activision a déjà interdit des milliers de comptes. Cela n’a pas suffi à éradiquer le problème qui mine «Call of Duty: Warzone». Mais Riot Games, éditeur de «Valorant», a connu un succès réjouissant avec son pilote antitriche actif au niveau du noyau.

(L'essentiel/laf)