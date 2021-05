«Digital sciences» pour foncer dans le XXIe siècle

«Avec le digitalisation, le monde entier a changé et l'école doit donc aussi s'adapter». C'est en ces termes que Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, nous a présenté le nouveau cours de «Digital sciences» qui sera expérimenté par 18 lycées luxembourgeois dans des classes de 7e lors de la rentrée de septembre 2021. Lors de la première année d'école secondaire, donc, des élèves de 12 ans pourront ainsi «développer les compétences utiles pour évoluer en toute sécurité dans un environnement hyper digitalisé», à raison d'une heure par semaine.

Professeur de chimie au Maacher Lycée à Grevenmacher (MLG) et membre du groupe Script qui élabore des contenus pour la nouvelle branche «Digital sciences», Pierre Weissgerber nous explique comment mieux utiliser tous les I-Pads, actuellement à la disposition des lycéens au Grand-Duché. «Grâce à des petits cubes en caoutchouc, nous allons pouvoir créer des réalités virtuelles et, par exemple, animer des objets en trois dimensions. On teste actuellement les nouveaux contenus sur des classes pilotes et les retours sont constructifs. Les élèves apprécient être introduits dans un monde digital sécurisé avec des contenus élaborés pour eux».

«Le codage est la nouvelle langue qu'il faut apprendre»

«Ce ne sera pas un cours en informatique ou en bureautique», a assuré Claude Meisch, «car la digitalisation a aujourd'hui une influence sur notre place d'être humain dans le monde à venir. Ce sera donc une branche pluridisciplinaire qui pourra être enseignée par le prof de math, mais aussi par le prof de philosophie. Grâce à ce cours, on va amener une nouvelle approche pédagogique. Grâce à des projets concrets, les jeunes vont apprendre des choses théoriques. On va les inciter à réfléchir par eux-mêmes et à devenir créatifs. On veut ainsi favoriser des compétences utiles au XXIe siècle».

«Les professeurs qui accompagnent les classes pilotes pour le moment sont très motivés», nous confirme Pierre Weissgerber du MLG. «On propose de nouvelles formations aux professeurs et on espère attirer des titulaires de toutes les disciplines. On aimerait aussi que nos élèves se rendent compte de leurs actions dans le monde digital. Le simple fait de poster une photo sur un réseau social engendre une multitude de choses et c'est aussi ce que l'on veut leur apprendre. Et puis, pour moi, le codage est la nouvelle langue que les jeunes vont devoir apprendre».

«On va utiliser des principes issus du gaming et cela fait déjà partie de la vie des jeunes», précise Claude Meisch. «Cela peut présenter des risques, mais cela présente également un potentiel au niveau pédagogique. L'idée, c'est de motiver davantage les jeunes. On a également un bon retour des professeurs qui acceptent cette nouvelle méthode d'enseigner. 250 enseignants ont suivi une formation en ligne, ce mardi après-midi et cela donne déjà un aperçu positif de leur engagement».

« L'école est un grand bateau dont il est difficile de changer le cap »

«Intégrer l'aspect ludique au cœur même d'un cours, c'est quelque chose d'assez innovant et le Luxembourg est content de pouvoir le proposer», se félicite le ministre de l'Éducation nationale. «On profite de l'existence d'outils innovants pour soutenir le processus d'apprentissage et surtout stimuler la motivation des jeunes. Les tablettes sont déjà présentes dans nos écoles qui sont bien équipées, mais on fournira encore des boîtes à outils supplémentaires avec ces nouveaux objets».

Est-ce le bon moment d'accélérer à ce niveau-là avec une génération d'enfants nés après 2010? «On peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas commencé plus tôt avec un tel cours», reconnaît Claude Meisch, «mais l'école, c'est un grand bateau dont il est difficile de changer le cap. Finalement, je crois que ce n'est pas trop tard, et là, on va surtout pouvoir intégrer une nouvelle approche, plus basée sur le jeu. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas, il y a dix ans».

Pierre Weissgerber, professeur de chimie au Maacher Lycée à Grevenmacher.

Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )