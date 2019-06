Les Avengers de retour sur console en 2020

Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor mais encore Hulk... Les Avengers reprennent du service, mais cette fois à vous de les guider ! Marvel Entertainment et Square Enix ont dévoilés en fin de conférence à l'E3, plus grand salon international du jeu vidéo, «Marvel's Avengers». Le jeu d'action-aventure est développé par Crystal Dynamics et Eidos Montréal, des studios reconnus pour des jeux au gameplay à couper le souffle (ex: Tomb Raider et Deus Ex). Il devient donc le jeu à surveiller de près, surtout pour les aficionados des films Marvel.

De plus, «Marvel's Avengers» plongera le joueur dans un scénario exclusif différent des films, de quoi redonner un peu le sourire aux fans toujours en deuil. Dans cet univers, les Avengers sont séparés et considérés comme hors-la-loi pour avoir provoqué une catastrophe détruisant la moitié de New-York. Seulement cinq ans plus tard, le monde fait face à une terrible menace et le seul espoir pour le sauver est de rassembler les plus grands héros de la Terre.

Les joueurs du monde entier débuteront leur aventure dans Marvel’s Avengers le 15 mai 2020. Il sera disponible simultanément sur les systèmes PlayStation4 et Xbox One, y compris Xbox One X, ainsi que sur Stadia et sur PC.

(dj/Lessentiel)