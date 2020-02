Vos photos ont pu être envoyées à des inconnus...

Google s'est emmêlé les pinceaux. Dans un e-mail adressé aux personnes concernées par un «problème technique» de Google Photos, la société a expliqué que sa plateforme avait envoyé accidentellement à des utilisateurs des vidéos privées appartenant à d'autres personnes. Le problème est lié au service de récupération de données Google Takeout. Il a pu affecter les personnes qui ont utilisé cet outil pour exporter leurs images entre le 21 et le 25 novembre dernier, rapporte The Verge.

Impression de photos en test



Google a lancé aux Etats-Unis un nouvel abonnement mensuel facturé 8 dollars. Actuellement en test, il permet aux abonnés de recevoir les tirages de leurs 10 meilleurs clichés du mois stockés sur la plateforme Google Photos. L'IA de Google se charge de faire automatiquement la sélection des images qui méritent d'être imprimées sur papier sur la base de quelques indications de l'utilisateur.

«Malheureusement, pendant cette période, certaines vidéos de Google Photos ont été incorrectement exportées vers des archives d'utilisateurs indépendants. Une ou plusieurs vidéos de votre compte Google Photos ont été affectées par ce problème», a expliqué la célèbre firme basée à Mountain View, en Californie. «Si vous avez téléchargé vos données, elles sont peut-être incomplètes, et elles peuvent contenir des vidéos qui ne sont pas les vôtres», ajoute l'entreprise. Tout en s'excusant, Google indique avoir mené une enquête approfondie afin qu'un tel incident ne puisse plus jamais se reproduire.

Selon 9to5Google, le problème, qui a été résolu après quelques jours, aurait affecté 0,01% des utilisateurs de Google Photos et de Google Takeout. Au vu du plus du milliard d'adeptes de la plateforme d'images de Google, quelque 100 000 personnes pourraient donc avoir été touchées par la faille. Google leur recommande d'effectuer une nouvelle exportation des données et de supprimer l'ancienne sauvegarde.

