Attention si vous avez encore un iPhone 5

S'ils souhaitent continuer à utiliser leur smartphone normalement après le 3 novembre prochain, les détenteurs d'un iPhone 5 (sorti en 2012 sous iOS 6) sont vivement invités à mettre à jour son système d'exploitation iOS vers la version 10.3.4. Certaines fonctions en ligne ne pourront en effet plus fonctionner passée cette date, avertit Apple.

«À compter du 3 novembre 2019 juste avant minuit, vous devrez mettre à jour iOS sur votre iPhone 5 pour que la localisation GPS reste précise et continuer à utiliser les fonctions pour lesquelles il est nécessaire que la date et l'heure soient correctes, notamment l'App Store, iCloud, la messagerie et la navigation sur le web», indique la firme de Cupertino dans une note de support.

Apple explique que «cette recommandation est liée au problème de synchronisation GPS affectant les produits avec fonction GPS activée d'autres fabricants depuis le 6 avril 2019». Les personnes qui rateraient la date butoir pourront néanmoins toujours mettre à jour leur iPhone 5 vers iOS 10.3.4, mais il faudra obligatoirement brancher l'appareil à un ordinateur Mac ou PC. Les mises à jour logicielles via une connexion sans fil (OTA) et la sauvegarde iCloud ne seront en effet plus possibles.

(L'essentiel/man)