Google lira les sites web dans votre propre langue

Il suffira bientôt d'une commande vocale «Hey Google, lis cette page» pour pouvoir entendre l'assistant réciter le contenu d'un site web. La firme au moteur de recherche va encore plus loin, en proposant sa traduction automatique dans 42 langues, quand le contenu n'est pas compréhensible par son interlocuteur. Google travaillerait aussi sur «des capacités de défilement automatique et de surlignage du texte», afin de pouvoir suivre au fur et à mesure le texte lu.

Cela devrait notamment faciliter la vie des personnes malvoyantes. Les voix robotisées de Google devront par contre encore convaincre, cela malgré l'amélioration des jeux de données vocales. La nouvelle fonctionnalité sera déployée «plus tard cette année» et, comme elle repose sur l'assistant Google, elle sera réservée aux appareils Android. Concernant le logiciel, la firme revendique désormais son installation sur un milliard d'appareils, tous types confondus, pour environ 500 millions d'utilisateurs mensuels.

Néanmoins, Google reste à la peine dans le segment des enceintes connectées. Sa part de marché mondiale est passée de 30% à 12% en un an, alors que son compatriote Amazon a gagné 5% pour atteindre 37%. Entre les deux se sont intercalés les chinois Alibaba et Baidu, autres géants des centres de données et de l'intelligence artificielle.

(L'essentiel/laf)