La relève européenne envoie du très lourd

Personne n’aurait parié sur un tel scénario. Après sept journées de championnat du LEC, les Mad Lions font la course en tête, avec six victoires pour une seule défaite. Mais ils relèguent surtout à bonne distance le champion en titre, G2 (4 victoires, 3 défaites) et Fnatic (3 victoires, 4 défaites). Ces deux équipes avaient pourtant l’habitude de dominer de la tête et des épaules cette compétition en ayant remporté chacune sept titres sur les quinze décernés à ce jour. Face à de telles machines à gagner, qui ont gardé leur contingent inchangé depuis le printemps, la performance des Mad Lions est d’autant plus remarquable.

Arrivés cette année en LEC, les Mad Lions incarnent cette relève ambitieuse et participent à l’éclosion de talents en Europe, à l’image de Carzzy et Kaiser, impériaux sur la botlane. Sur la midlane, c’est Humanoid qui a su s’imposer comme l’une des valeurs sûres en Europe, après avoir participé aux derniers championnats du monde avec Splyce (dont le slot a été racheté par Mad Lions).

Dans un improbable match au sommet contre Rogue, les Mad Lions se sont imposés lors de la dernière journée, en faisant la différence sur leur gestion de la carte et des teamfights. Les caractéristiques des toutes grandes équipes.

Mais il n’y a pas que les Mad Lions qui déjouent tous les pronostics. L’équipe Rogue occupe une remarquable deuxième place au classement, avec cinq victoires pour deux défaites. Elle aussi, elle a su constituer un roster en faisant confiance à de belles révélations, comme Finn, Inspired et Larssen. Tous trois sont capables de livrer des performances incroyables malgré une très courte expérience en LEC.

L’équipe Rogue a été intelligemment complétée par le Français Hans Sama, en pleine renaissance après une année 2019 compliquée chez Misfits, et le vétéran Vander. Cette botlane très solide et expérimentée est très complémentaire avec la fougue du reste de l'équipe.

Cette saison estivale propose un suspense haletant dans la course aux Worlds, vu que quatre équipes sont actuellement à égalité à la troisième place (G2, Origen, SK et Misfits), suivis par Fnatic, à la 7e place à égalité avec Vitality, en plein renouveau depuis le remplacement des très décevants Saken et Skeanz par Milica et Nji, bien plus convaincants. Seules les six premières équipes participeront aux play-off et auront donc la possibilité de se qualifier pour les Worlds.

(L'essentiel/mey)