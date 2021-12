Huawei sort un mobile à clapet inspiré du Z Flip3

Lors d’une présentation en Chine, Huawei a officialisé un nouveau produit inspiré du Galaxy Z Flip3 de Samsung. Baptisé P50 Pocket, ce smartphone pliant au format clapet se positionne sur le segment du haut de gamme.

Ce nouvel appareil, qui est doté d’un écran pliant principal Oled de 6,9 pouces au format 21:9, a la particularité d’intégrer un second écran Oled circulaire tactile de 1,04 pouce sur la partie dorsale, où est aussi situé un triple capteur photo.



Tournant sous le système maison Harmony OS 2, au lieu d’Android en raison des sanctions américaines contre la marque qui a vu ses ventes chuter lourdement en 2020 (-43% par rapport à 2019), il n’intègre pas les services de Google. Équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888, il se voit aussi amputé de la 5G.

Sa commercialisation est pour le moment réservée au marché chinois où il est proposé au prix de 8988 yuans (1246 euros) dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle Premium (12 Go de RAM et 512 de stockage), lui, atteint les 10 988 yuans (1523 euros).

(L'essentiel/man)