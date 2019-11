Ce filtre révèle les vraies couleurs du fond marin

L'algorithme Sea-thru (jeu de mots avec le terme «sea», mer en anglais, et «see through», «voir à travers» en anglais) révèle les fonds marins comme on ne les avait jamais vus. Mis au point par l'ingénieure et océanographe Derya Akkaynak, en collaboration avec l'ingénieure Tali Treibitz, le programme est capable de révéler les vraies couleurs des éléments capturés lors de plongées sous-marines, en supprimant l'effet de l'eau.

Celle-ci provoque un effet de distorsion et ajoute un filtre teinté de bleu et de vert sur les éléments capturés sur les fonds marins. Les photos de ces derniers n'affichent dès lors pas des couleurs fidèles à la «réalité». Pour les scientifiques, cela peut poser problème pour distinguer les différentes espèces capturées sur des clichés subaquatiques.

Les deux ingénieures ont passé quatre ans à améliorer le programme afin d'obtenir des images donnant l'impression d'avoir été capturées à l'air libre. Elles précisent que le système ne procède pas simplement à une correction du contraste et de la palette de couleurs de l'image, comme le ferait un filtre Photoshop. Plus de 1 000 images ont été capturées sous différents angles pour entraîner le système à comprendre comment les couleurs se diffusent dans l'eau, expliquent les chercheuses dans un article scientifique.

