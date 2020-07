Retour des champions, sans Fortnite Cup World

Près de 20 000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de tennis du monde, une somme record de 30 millions de dollars en jeu, et une couverture médiatique sans précédent: il y a tout juste une année, du 26 au 28 juillet 2019, «Fortnite» faisait entrer l’e-sport dans une autre dimension en organisant sa première coupe du monde à New York.

Las, la pandémie de coronavirus est depuis passée par là, et l’édition 2020 de la compétition a été annulée. Mais pour célébrer la marque malgré tout, les champions solo et duo en titre, à savoir l’Américain Bugha et la paire composée de l’Autrichien Aqua et du Norvégien Nyhrox, remettent leurs couronnes en jeu cette semaine lors de deux tournois en ligne ouverts à tous.

Grosse dose d’action en vue

La «coupe retour Aqua/Nyhrox» et la «coupe retour Bugha», qui débute ce mardi pour la première et jeudi pour pour la seconde, offrent donc aux meilleurs joueurs mondiaux une chance de détrôner les vainqueurs de la première édition du mondial. Durant le premier jour des compétitions, les participants disposeront de 12 parties pour tenter de se classer parmi l’élite du battle royale d’Epic Games.

Les 49 meilleurs duo et les 99 meilleurs joueurs solo rejoindront ensuite les champions lors de la finale, la seconde journée. Le système de points accordant une grande place aux éliminations, les spectacteurs devraient avoir droit à une grosse dose d’action, en plus du plaisir de découvrir si les champions en titre sont toujours au sommet.

Les deux compétitions étant divisées par région, seuls les joueurs européens pourront se mesurer à Aqua et Nyhrox, tandis que les joueurs américains auront eux l’occasion de se frotter à Bugha. Des coupes similaires ont toutefois lieu dans les autres parties du globe. En Europe, les diffusions du tournoi sont à suivre depuis 15h sur Twitch ce mardi, puis dès 19h jusqu’à vendredi.

(L'essentiel/lgb)