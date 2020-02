Un nouvel affichage pour offrir plus de contrôle

Jane Manchun Wong, fameuse spécialiste en rétroingénierie qui a pour habitude de dénicher des nouveautés en fouillant dans le code des apps, vient de faire une découverte concernant Facebook. Le réseau social teste sur son application Android une nouvelle façon de présenter le fil d'actualité. Cela se traduit par un affichage par onglets, rapporte le site The Next Web.

Il doit permettre aux utilisateurs de trier les contenus de différentes manières. Ainsi, il est possible de voir les publications les plus pertinentes, à savoir le réglage classique actuel, celles plus récentes ou encore de revoir les contenus qui ont déjà été vus sur la plateforme.

Ce changement, qui pourrait un jour être déployé chez tous les utilisateurs, ne vise pas à modifier l'algorithme qui gère le fil d'actualité principal mais à donner plus de contrôle à l'utilisateur. Un porte-parole de Facebook a confirmé au site spécialisé TechCrunch que le réseau social testait cette nouvelle interface en interne et qu'il envisageait de l'étendre à d'autres utilisateurs externes.

À noter qu'il est déjà possible d'afficher les publications les plus récentes via une option des paramètres de l'application, mais cet affichage ne s'active que pendant une durée temporaire de 24 heures. De même, les contenus déjà vus peuvent être affichés via l'adresse URL facebook.com/seen.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to "Most Recent" and "Already Seen" feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020

(L'essentiel/man)