Le retour de la saga que tout le monde attendait

Après le désastre de «Star Wars: Battlefront II», voir le nom de la saga de Georges Lucas (et désormais Disney) à nouveau accolé à celui d'Electronic Arts avait de quoi faire craindre le pire. Conscients de l'enjeu, l'éditeur américain et le studio Respawn Entertainment reviennent avec un «Star Wars Jedi: Fallen Order» aussi old-school que plaisant, qui puise dans de multiples influences, afin de brosser le joueur dans le sens du poil.

Pc, PS4, One. Respawn Entertainement. Solo.



Âge Pegi: 16 ans.



Située entre la prélogie et la trilogie originelle, l'histoire de ce nouvel opus ne restera pas dans les mémoires, mais a le mérite de s'intégrer harmonieusement à la mythologie des films. Le joueur incarne ainsi Cal Kestis, un padawan ayant survécu à l'extermination des Jedi, et qui se retrouve désormais poursuivi par l'Empire à travers la galaxie. Ce faisant, le jeu offre plusieurs planètes à explorer, regorgeant de secrets et de panoramas splendides. Mélange jouissif d'«Uncharted» pour le côté grand spectacle, et de «Tomb Raider» pour le côté exploration, le titre de Respawn évoque également de façon plus surprenante la série punitive «Dark Souls», dans ses combats et sa progression.

Point de héros surpuissant ici (du moins au début), il faudra apprendre à lire l'environnement et à maîtriser l'art du sabre laser pour venir à bout d'ennemis plutôt coriaces. Tout n'est pas parfait néanmoins. Les phases de plate-formes font parfois rager en raison de la lourdeur du personnage principal, les animations manquent de finesse, et la réalisation souffle le chaud et le froid. Mais dans l'ensemble, la franchise «Star Wars» a bel et bien délaissé le côté obscur de la Force avec cet épisode.

(L'essentiel/lgb)