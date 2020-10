La solution d’Apple en cas de problème de batterie

Apple a publié un nouvel article d’assistance sur son site internet. S’adressant principalement aux possesseurs d’iPhone et d’Apple Watch rencontrant des problèmes avec des données d’activité et de santé manquantes après avoir mis à jour leurs appareils vers les systèmes iOS 14 et watchOS 7, il donne aussi des conseils pour régler un problème de batterie. Après avoir mis à jour leurs smartphones vers la nouvelle version du système d’exploitation, des utilisateurs d’iPhone ont constaté que l’autonomie de leurs appareils avait chuté et que la batterie se déchargeait plus rapidement que d’accoutumée.

Aux utilisateurs rencontrant ce souci et au moins l’un des six autres listés par Apple sur sa page, la firme à la pomme donne une solution plutôt radicale: dissocier son Apple Watch, réinitialiser totalement l’iPhone, à savoir effacer toutes les données et les réglages, après avoir fait une sauvegarde via iCloud, puis effectuer une restauration de l’appareil à partir de cette sauvegarde.

Une semaine seulement après avoir déployé iOS 14 le 16 septembre dernier, Apple avait rapidement rendu disponible un premier correctif (iOS 14.0.1) pour corriger certains bugs, mais il reste visiblement encore quelques problèmes.

(L'essentiel/man)