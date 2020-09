La caméra de sécurité d’Amazon vole

Parmi les annonces de nouveaux produits dévoilés jeudi par Amazon, la caméra connectée Ring Always Home Cam a particulièrement retenu l’attention du public de par son originalité. Ce nouvel appareil de sécurité intérieure se transforme en drone capable de décoller afin de surveiller les pièces de la maison de façon autonome lorsqu’il détecte une activité suspecte dans l’habitation. Il est en effet connecté au Ring Alarm, système de sécurité domestique intelligent de l’entreprise rachetée en 2018 par Amazon. Lorsqu’il est en vol, il diffuse les images sur le smartphone de l’utilisateur.

Selon son fabricant, la caméra Ring Always Home Cam est censée permettre aux gens de surveiller plusieurs zones de leur maison avec un seul appareil, au lieu d’acheter plusieurs caméras. Il vole de façon autonome, mais peut aussi être programmé pour qu’il suive une trajectoire prédéfinie. Il est aussi possible de l’activer à distance pour «vérifier si le four est resté allumé, si les portes sont verrouillées ou si le fer à friser est resté allumé», détaille encore l’entreprise.

La Ring Always Home Cam se veut respectueuse de la vie privée, selon Amazon. Elle «a été conçue dans un souci de confidentialité et enregistre le contenu vidéo uniquement lorsqu’elle est en vol. Quand elle n’est pas utilisée, elle reste dans le dock où l’appareil photo est physiquement bloqué», tient à rassurer le géant technologique dans un communiqué. Il faut dire que la réputation de la marque Ring a été quelque peu entachée ces derniers mois. La firme spécialisée dans les caméras et les sonnettes connectées avait reconnu que des employés, par la suite renvoyés, avaient eu accès à des vidéos privées de clients. Elle avait aussi été victime d’une fuite de données, tandis que l’année dernière un hacker avait réussi à pirater une caméra IP Ring d’une chambre d’enfant et terrifié une fille de 8 ans.

Le drone domestique de surveillance sera commercialisé à partir de l’année prochaine au prix de 249 dollars.

D’autres nouveautés

Amazon a par ailleurs dévoilé jeudi l’Echo Show 10, enceinte connectée dotée d’un écran de 10 pouces et d’une caméra capables de suivre l’utilisateur lorsqu’il se déplace, deux enceintes Echo Dot, dont une avec une horloge, le Ring Car Alarm contre les tentatives d’effraction dans les voitures, un nouveau Fire TV Stick, ainsi qu’une nouvelle plateforme de jeux vidéo à la demande dans le cloud, Luna, concurrente de Stadia de Google ou de xCloud de Microsoft.

(L'essentiel/man)