Apple prépare des produits avec des écrans mini-​​LED

Le lancement de produits Apple dotés d'écrans mini-LED se précise. La firme de Cupertino préparerait la commercialisation de six appareils équipés de cette technologie d'affichage, rapporte MacRumors en s'appuyant sur une nouvelle note du célèbre analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities.

«La recherche et le développement de produits pour le mini-LED ne sont pas affectés par le COVID-19», a indiqué Ming-Chi Kuo. «La visibilité pour la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport», conclut-il. L'analyste avait en effet indiqué dans une précédente note que seulement deux produits étaient prévus avec ce nouveau type d'écran. Cette technologie permet d'offrir les mêmes performances qu'une dalle OLED mais sans ses inconvénients, comme par exemple les risques de brûlures d'écran. Elle augmente la luminosité et améliore le taux de contraste par rapport un écran LCD classique.

Selon Ming-Chi Kuo, les futurs produits concernés par ce changement seraient trois iPad (iPad Pro 12,9 pouces, iPad 10,2 pouces, iPad mini 7.9 pouces), un iMac Pro de 27 pouces et deux MacBook Pro (16 et 14,1 pouces, ce dernier remplaçant la version 13,3 pouces). Leur sortie est attendue en 2020 (au 4e trimestre 2020 pour l'iMac Pro) et en 2021.

(L'essentiel/man)