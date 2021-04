Le mode multijoueur gratuit sur plus de 50 jeux

Comme promis il y a environ un mois, Microsoft a annoncé mercredi par le biais d’un communiqué que pour profiter du mode multijoueur sur les jeux disponibles en «free-to-play» (gratuit avec des achats intégrés) il n’était désormais plus nécessaire d’être abonné au service payant Xbox Live Gold. Dans la liste qui comprend une cinquantaine de jeux, on retrouve de gros titres comme «Apex Legends», «Call of Duty Warzone», «Destiny 2», «Fortnite», «Rocket League» ou encore «World of Tanks».

Microsoft dit avoir entendu le retour des joueurs. Ceux-ci avaient notamment vivement critiqué l’augmentation du prix du Xbox Live Gold en janvier dernier. L’équipe Xbox ajoute que la liste de jeux sera étendue à mesure que sont lancés d’autres titres free-to-play.

À noter qu’un abonnement Xbox Live Gold reste requis pour jouer en multijoueur sur les jeux payants, contrairement aux jeux disponibles gratuitement.

(L'essentiel/man)