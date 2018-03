IBM crée un ordi de la taille d'un grain de sel

Difficile d'associer la taille de 1 x 1 mm, qui est comparable à un grain de sel, à celle d'un ordinateur. Ce sont pourtant les dimensions de la dernière création d'IBM, que le géant informatique présente comme «l'ordinateur le plus petit du monde».

Dévoilé lors de la conférence Think 2018, à Las Vegas, il embarque un microprocesseur x86 avec plusieurs centaines de milliers de transistors, dont la puissance de traitement est équivalente aux ordinateurs des années 1990. Pas un monstre de puissance donc, mais ce n'est pas ce qui lui est demandé. Doté d'une petite mémoire SRAM et d'une cellule photovoltaïque pour l'alimentation en énergie, il peut être «intégré dans n'importe quel objet» à des fins de monitoring, de communication et de traitement de données, explique IBM.

Pouvant être produit pour moins de 10 centimes, cette innovation, qui utilise la technologie de la blockchain, est notamment vouée à devenir une «ancre cryptographique». Ce micro-ordinateur doit permettre de proposer une solution pour le suivi et la traçabilité des marchandises en transit et la lutte contre la fraude.

Le lancement de ce «grain de sel technologique» n'est toutefois pas imminent. Selon IBM, qui est actuellement en train de tester un premier prototype, il devrait se retrouver dans des objets du quotidien d'ici 5 ans.

