Wikipédia compte diversifier ses sources de revenus

Wikipédia ne veut plus se contenter de dons et de partenariats pour assurer sa prospérité. La fondation Wikimedia qui gère l’encyclopédie collaborative va lancer «plus tard dans l’année» un service payant destiné aux entreprises. Il s’agira d’une version affinée de son interface de programmation (API), qui permet à quiconque de récupérer et d’héberger des articles tirés de Wikipédia.

Les entreprises qui y souscrivent pourraient obtenir des données plus rapidement ou formatées selon leurs besoins, explique le média Wired. Cela permettrait par exemple d’afficher les modifications les plus fiables approuvées par la communauté au lieu des plus récentes, empêchant ainsi les articles vandalisés de se retrouver sur leurs propres plateformes.

Les géants de la Tech intègrent fréquemment des informations de l’encyclopédie gratuite, à l’exemple de Google, avec l’affichage dans les résultats de son moteur de recherche de boîtes de connaissances en rapport avec des sujets ou personnalités. La fondation Wikimedia espère pouvoir leur vendre un service qui fait ce filtrage à la source alors que les géants américains rémunèrent jusqu’ici du personnel pour épurer les informations. Dans sa foire aux questions, Wikimedia souligne cependant que son service pour entreprises n’«oblige pas les Big Tech à payer» pour Wikipédia. L’interface de programmation ordinaire et l’accès aux articles resteront gratuits.

