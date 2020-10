Le Luxembourg a besoin de vous pour l'eEuro2021

On prend presque les mêmes qu'en 2020 et on recommence un an plus tard avec les qualifications de l'eEURO2021, qui reviendra en 2021. C'est donc une nouvelle chance de représenter le Luxembourg à ce championnat d'Europe de football virtuel qui se présente à vous, comme le confirme une annonce, ce jeudi, de la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF).

Calendrier de l’eEURO2021



- novembre 2020-février 2021 : qualifications nationales

- février 2021 : tirage au sort des qualifications

- mars-avril 2021 : phase de groupe des qualifications

- mai 2021 : playoff

- 09-10 juillet 2021 : phase finale à Londres

Sur son site Internet, l'UEFA, a précisé que le tournoi sera joué exclusivement sur eFootball PES 2021 Season Update de l'éditeur Konami et les 55 associations membres de l’UEFA participeront à la compétition. Si vous êtes Français, Belge, Allemand’ Portugais ou encore Italien, c'est également possible de représenter votre nation.

Pour représenter le Grand-Duché, lors de cette compétition virtuelle, vous êtes donc invités à participer aux qualifications nationales qui se dérouleront le vendredi 11 décembre 2020. Deux tournois se dérouleront ensuite le dimanche 17 janvier 2021 et le jeudi 4 février 2021. Plus d'informations sur les informations en cliquant ici. L’équipe vainqueur de l’eEURO 2021 recevra des billets pour la finale de l’UEFA EURO 2020 et un prix en espèces, conclut encore l'UEFA.

(fl/L'essentiel)