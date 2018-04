«Cambridge Analytica est la pointe de l'iceberg»

Le scandale Cambridge Analytica, l'exploitation des données d'utilisateurs Facebook à des fins politiques, montre la simplicité avec laquelle les réseaux sociaux peuvent obtenir une foule de données sur leurs usagers et la plupart du temps avec leur consentement, conscient ou non. Faut-il pour autant quitter ces plateformes? Quelles sont les dispositions à prendre pour continuer à fréquenter Facebook, Instagram et cie de manière plus éclairée? Explications et conseils de Stéphane Koch, spécialiste des questions numériques.

L'expert a créé plusieurs tutoriaux pour les utilisateurs. En voici une sélection.

Facebook gérer les applications et les permissions accordées

Facebook: comment vos likes peuvent être utilisés pour influencer vos choix (et l'éviter)

Facebook comment télécharger ses données et supprimer définitivement son compte son compte

(L'essentiel)