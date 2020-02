L'inventeur du «copier-​​coller» est décédé

Lawrence "Larry" Tesler helped to save billions hours of work worldwide.



Hope he won't pass away "anonymously" (considering how important was his invention for mankind).



Lawrence "Larry" Tesler, né à New York en 1945, avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant d'imprimantes américain. «L'ancien chercheur de Xerox avait inventé le "couper/copier et coller", le "trouver et remplacer" et bien d'autres commandes», a précisé Xerox. «Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry s'est éteint lundi, veuillez vous joindre à nous pour honorer sa mémoire».

Diplômé de l'université de Stanford dans la Silicon Valley en Californie, Lawrence Tesler était spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de recherche de Xerox à Palo Alto. La capacité à «couper» et «coller» un morceau de texte sans passer par de nombreuses étapes compliquées aurait été inspirée par une technique antérieure à l'ère numérique, qui consistait à couper des portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du ruban adhésif.

Débauché par Steve Jobs

La commande est entrée dans les mœurs grâce à Apple, qui l'avait installée sur l'ordinateur Lisa en 1983 et sur le Macintosh l'année suivante. Le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, avait débauché Larry Tesler de chez Xerox en 1980. L'ingénieur y a passé 17 ans, accédant à la position de chef scientifique. Il a ensuite créé une start-up d'éducation et a effectué des missions de travail sur l'expérience-utilisateur chez Amazon et Yahoo.

Larry Tesler «combinait sa formation en science de l'informatique avec une contre-culture selon laquelle les ordinateurs devraient être pour tout le monde», a réagi le musée de l'histoire informatique de la Silicon Valley (Computer History Museum).

(L'essentiel/afp)