Stations ultraconnectées pour 2030

Ouverture 4 saisons, séjours personnalisés, mobilités douces et moindre dépendance à la neige: 75 experts et pros du tourisme ont planché cet hiver sur la station du futur, dévoilée au salon Mountain Planet qui se tient à Grenoble jusqu'à vendredi. Face aux défis climatiques, économiques et environnementaux, aux usages toujours plus variés de la montagne, le Conseil départemental de l'Isère a chargé Isère Tourisme «de réfléchir à ce que pourrait être une station en 2030», explique sa présidente, Chantal Carlioz.

«Ce sera une mutation progressive. Dans 20 ou 30 ans, il y aura toujours les sports de glisse mais aussi mille autres loisirs et usages, des stations-campus, des stations "slow life"...», poursuit celle qui est également vice-présidente du département. À partir de neuf grands thèmes, ces experts ont imaginé cinq scénarios de stations du futur. Avec des dénominateurs communs: zéro voiture, outils numériques, éco-habitat, énergie 100% renouvelable, gouvernance public-privé, environnement durable, grâce notamment à une neige de culture vertueuse - que des «magiciens» comme Snow4Ever de Demaclenko ou la Snowfactory de TechnoAlpin fournissent, même à des températures positives.

Stations du futur pour tous

Parmi les scénarios, la station «pleine énergie» («life full resort»), orientée santé et bien-être; la station «douce» («slow resort») pour se reconnecter avec la nature; la station «hyper sport» («extrem resort») avec pratique sportive intensive et dépassement de ses limites; la station «loisirs» («fun resort»), dévolue à la fête et la convivialité. Enfin la station «high tech» («smart resort») avec de nouvelles mobilités, des hébergements multi-usages, ville/montagne hyperconnectée.

«Mon rêve serait de faire de Grenoble une ville 100% connectée à la montagne, avec un ascenseur valléen (télécabine) qui conduirait, été comme hiver, les clients à 1 800 mètres d'altitude depuis la gare ou l'aéroport», explique Franck Lecoutre, directeur de l'office du tourisme de Chamrousse. On imagine aussi davantage d'ascenseurs reliant la vallée aux stations pour supprimer la voiture. Ainsi que des taxis-robots collectifs, comme le futur EZ-GO de Renault. Les remontées mécaniques sont déjà plus connectées, plus confortables, avec des sièges chauffants. Elles sont plus vastes pour en limiter le nombre et l'impact sur l'environnement. «Les remontées devront être aussi polyvalentes hiver/été», ajoute M. Souchal.

(L'essentiel/afp)