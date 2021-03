Instagram s'excuse après avoir éliminé des likes

En décidant en 2019 de mener des tests consistant, dans certains pays et pour mettre fin à la «tyrannie des likes» qui mène à la compétition entre utilisateurs, à cacher chez certains de ses membres le compteur de «j’aime» sous leurs publications, Instagram avait fait grincer des dents.

Les réactions ne se sont pas fait attendre non plus ces dernières heures lorsque, à cause d’un bug, davantage de personnes que prévu ont été ajoutées à une nouvelle expérimentation de ce type qui vise à ne plus rendre visible, sauf par l’auteur de la publication, le nombre total de likes obtenus. Dans ce cas, seul le nom d’un utilisateur suivi par la mention «et d’autres personnes» accompagne l’information «Aimé par».

«Nous avons testé une nouvelle expérience pour cacher les likes sur les posts du flux. Nous avons involontairement ajouté d’autres personnes au test aujourd’hui, ce qui était un bug», a écrit mercredi sur Twitter le réseau social. Trois heures plus tard, il informait que le problème était résolu chez les nombreuses personnes concernées, tout en les remerciant pour leur patience.

(L'essentiel/man)