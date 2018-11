Gmail n'utilisera plus les pronoms «il» et «elle»

Introduite en mai dernier, la fonctionnalité Smart Compose de Gmail, qui complète automatiquement les phrases des utilisateurs du service de messagerie de Google (dans la version anglophone), va s'adapter pour éviter d'offusquer les utilisateurs. La firme de Mountain View a décidé de modifier cette intelligence artificielle pour qu'elle ne suggère plus de pronoms personnels basés sur le genre, tels que «il» et «elle». Google a remarqué que le risque qu'elle se trompe de sexe ou d'identité de genre était trop grand.

Paul Lambert, chef produit chez Google, a expliqué à Reuters qu'un chercheur de la firme américaine a découvert le problème en janvier lorsqu'il a tapé la phrase «I am meeting an investor next week» («Je vais rencontrer un investisseur la semaine prochaine»). Le système Smart Compose a alors suggéré la question «Do you want to meet him?» («Voulez-vous le rencontrer?»). Dans ce cas, le système a suggéré le pronom «him» (il) au lieu de «her» (elle), déduisant à partir de son apprentissage automatique qu'un investisseur était forcément un homme.

Des précédents

«Toutes les erreurs ne sont pas égales», a dit Paul Lambert. «Celles liées au genre sont très, très grandes». Il précise que le bannissement des pronoms basés sur le genre devrait affecter moins de 1% des suggestions de Smart Compose. Ce dernier est utilisé dans 11% des e-mails envoyés dans le monde entier via gmail.com.

Ce n'est pas la première fois que Google est confronté à des erreurs liées à ses technologies d'intelligence artificielle, rappelle Reuters. En 2015, son système de reconnaissance d'images avait identifié un couple de Noirs comme étant des gorilles. En 2016, le système de suggestion de son moteur de recherche avait proposé «Les Juifs sont-ils maléfiques?» lors d'une requête d'un utilisateur sur les Juifs.

(L'essentiel/man)