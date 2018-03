Après le buzz, l'app Vero croule sous les critiques

À l'instar d'Ello, qui voulait la peau de Facebook, Vero risque aussi de tomber dans l'oubli. Lancé en 2015, ce concurrent d'Instagram est devenu populaire tout récemment, après une opération marketing d'influenceurs sur Instagram. Il a ainsi attiré plus de 3,5 millions d'utilisateurs, séduits notamment par un accès gratuit à vie pour le premier million d'inscrits. Le réseau social promet aussi la protection des données, l'absence de pubs et un fil d'actualité libre de tout algorithme. Les publications sont donc affichées par ordre chronologique, ce qui n'est plus le cas sur Instagram.

Mais les critiques ne se sont pas fait attendre. La brusque surcharge de trafic a provoqué des bugs techniques. Des utilisateurs ont aussi constaté que l'un des trois cofondateurs de Vero était le milliardaire Ayman Hariri. Fils de l'ex-Premier ministre libanais assassiné Rafic Hariri et demi-­frère de l'actuel chef du gouvernement du pays du Cèdre Saad Hariri, le trentenaire a présidé une firme de construction connue pour ses millions d'arriérés de salaires et sa faillite trouble.

Il n'en fallait pas plus pour que le hashtag #DeleteVero («Supprimez Vero») se propage sur le web. Une opération qui s'avère complexe. Fermer un compte requiert en effet d'envoyer une requête et d'attendre une réponse. De plus, même après la suppression d'un profil, Vero conserve les publications dans le fil d'actualité des utilisateurs, le nom du compte étant simplement anonymisé...

