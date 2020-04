Rachetée par Apple, une app météo quitte Android

Apple ne risque pas de se faire de nouveaux amis du côté des utilisateurs d'Android. Surtout s'ils utilisaient l'app Dark Sky Weather. Désormais propriété du géant de Cupertino à la suite de son rachat, ce service météo vit ses derniers jours sur le système d'exploitation mobile de Google, ainsi que sur Wear OS (système du géant du web pour les montres connectées anciennement appelé Android Wear). Très appréciée aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette application payante ne peut plus être téléchargée sur le Play Store et cessera de fonctionner sur Android et Wear OS à partir de juillet 2020, a annoncé son fondateur sur le blog de l'éditeur. Et ce, même si elle avait déjà été téléchargée. Ses utilisateurs seront remboursés, assure la firme.

«Notre objectif a toujours été d'offrir au monde la meilleure information sur la météo possible, tout en respectant votre vie privée. Il n'y a pas de meilleur endroit pour atteindre cet objectif que chez Apple. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité de toucher un bien plus grand nombre de gens, avec bien plus d'impact que nous n'aurions pu avoir seuls», a expliqué Dark Sky Weather.

Apple n'a pas communiqué le montant de la transaction ni ses intentions avec Dark Sky Weather, mais on imagine que ce rachat lui servira à améliorer sa propre application Météo, qui est installée par défaut sur les smartphones et tablettes de la marque.

(L'essentiel/man)