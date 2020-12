La plateforme de vidéo Periscope va fermer

Twitter a annoncé mardi son intention de fermer Periscope, sa plateforme de vidéo en direct, d’ici le mois de mars, expliquant dans un post de blog que l’application, qui fait face à une baisse continue du nombre d’utilisateurs, n’était plus soutenable financièrement.

«Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse de l’utilisation et nous savons que les coûts ne feront qu’augmenter avec le temps», explique Twitter dans ce post. «La vérité est que l’application Periscope est dans un mode non soutenable de maintenance, et ce depuis un moment», ajoute le groupe, qui avait racheté Periscope en 2015.

L’application ne sera plus disponible au téléchargement à partir de mars 2021. Néanmoins, la plupart des fonctionnalités de base de Periscope seront conservées, et intégrées dans Twitter. «Nous aurions probablement pris cette décision plus tôt», si l’année 2020 et la pandémie de Covid-19 n’avaient pas «redéfini les priorités», déplore encore Twitter.

(L'essentiel/AFP)