Travis Touchdown, plus foldingue que jamais

Après quelques années de silence, Suda51 et le studio Grasshopper Manufacture ont repris du service pour accoucher de «Travis Strikes Again: No More Heroes», suite spirituelle de la franchise. Sous ses airs de jeu indépendant rendant hommage à la culture pop des années 80 et 90, ce beat’em all renferme quelques surprises qui vont en dérouter plus d’un.

À commencer par son scénario saugrenu, où Travis et Bad Man, son ennemi de toujours, se retrouvent projetés dans la Death Drive Mk II, console capable d’exaucer n’importe quel vœu, à condition de réussir des défis. Au nombre de sept, ils prennent la forme de minijeux rassemblant plateforme, courses façon «Tron» et, bien évidemment, baston avec un sabre laser ou une batte de baseball.

Vous allez prendre votre pied

Le gameplay, incisif et nerveux, s’intègre parfaitement dans des niveaux aux graphismes kitsch à souhait, accompagnés d’effets sonores assez déconcertants.

Néanmoins, ce chaos indescriptible de couleurs et de sons finit par trouver une cohérence. Ceux qui adhéreront à ce concept vont vraiment prendre leur pied, surtout à deux, en coopération. Mais attention! Gare à l’indigestion! Ce titre se savoure lors de courtes sessions.

Switch. Grasshopper Manufacture. Multi. Âge: 18 ans.

(L'essentiel)