Le smartphone, «outil roi» des déficients visuels

A priori, il n'est pas facile d'utiliser un téléphone sans touches lorsqu'on fait partie des quelque 1,7 million d'aveugles et malvoyants de France, mais à condition d'être bien guidé ces outils peuvent fournir un appui crucial dans la vie quotidienne. «Ces appareils leur permettent de réaliser 90% des choses que peut réaliser un voyant», avec le gros avantage de constituer un support unique qu'on a toujours avec soi, explique Sophie Lacombe, ergothérapeute française.

«Avant, une personne allait utiliser un agenda à gros caractère, un détecteur de couleur qui faisait aussi détecteur de lumière, un appareil pour écouter les livres audio ou son ordinateur pour avoir accès à ces mêmes livres ou aux journaux. Maintenant tout est concentré» dans un smartphone. Cette révolution date du début des années 2010, avec un impact notable sur les déplacements, la lecture, l'organisation d'agendas, le voyage ou le shopping.

Moins complexe que le braille

Parmi les nouveautés les plus surprenantes: «SeeingAI». Développée par Microsoft et disponible depuis l'an dernier, cette application identifie vocalement couleurs et lumières, décrit aux malvoyants le contenu d'une image et retranscrit textes, panneaux, tableaux d'affichage, étiquettes et même depuis peu l'écriture manuscrite. Google lui a récemment emboîté le pas avec «Lookout». Gratuites pour la plupart, «ces applis permettent de lire des étiquettes en scannant les codes barre, de prendre en photo des documents administratifs, de gérer son courrier, trier ses papiers sans demander de l'aide», détaille Mme Lacombe.

Une autre application baptisée «Be My Eyes» («Sois Mes Yeux», ndlr) assiste les déficients visuels grâce à des bénévoles connectés par vidéo à distance, facilitant les gestes du quotidien. L'appli vient de dépasser le million de volontaires, pour une centaine de milliers d'aveugles et malvoyants inscrits. Un long apprentissage est souvent indispensable pour maîtriser les nombreux raccourcis gestuels et commandes vocales des smartphones, mais cela reste moins complexe que celui du braille.

(L'essentiel/afp)