Elon Musk quitte Twitter «pour un certain temps»

«Plus sur Twitter, pour un certain temps», a fait savoir à ses près de 45 millions d'abonnés l'entrepreneur d'origine sud-africaine, fondateur également du fabricant de fusées SpaceX. Il n'a donné aucune raison pour sa subite décision. La semaine dernière, Musk, qui voue un mépris aux investisseurs pariant sur la baisse d'actions, s'était impliqué dans l'affaire GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo dont le titre a récemment flambé et fait trembler des fonds spéculatifs. En un tweet, M. Tusk avait fait décoller le cours de cette société.

Off Twitter for a while