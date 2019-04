WhatsApp bloque l'ajout indésiré à un groupe

WhatsApp a répondu à la demande des utilisateurs souhaitant un plus grand contrôle sur le système d'invitation dans des conversations de groupes. En effet, jusqu'ici, il était possible de se retrouver invité contre son gré dans une discussion de groupe indésirable. Il suffisait pour cela de connaître son numéro de téléphone. Ce ne sera plus le cas.

La populaire app de messagerie instantanée aux plus d'un milliard d'utilisateurs a ajouté une fonction qui permet de choisir qui peut ajouter un utilisateur à un groupe, rapporte VentureBeat.

Désormais, trois options s'offrent à lui dans la section «Groupes» des réglages de confidentialité: «Tout le monde», ce qui correspond à l'état actuel d'ajout automatique aux groupes, «Mes contacts», qui limite l'ajout uniquement aux personnes connues, et «Personne», plus radical, qui le bloque totalement. Si elles optent pour ce choix, les personnes pourront recevoir une demande d'invitation, qu'il sera possible de décliner ou d'accepter. Cette nouveauté est en cours de déploiement et pourrait donc ne pas encore être disponible chez tous les utilisateurs.

(L'essentiel/man)