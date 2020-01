Le jeu vidéo «Olive et Tom» va faire son grand retour

Dessin animé culte des années 80 et 90, «Olive et Tom», qui avait été décliné en jeu vidéo sur PlayStation en 2006, va faire son retour sur les consoles en 2020.

«Captain Tsubasa: Rise of New Champion», dans son appellation d'origine, sortira notamment sur PlayStation 4 et présentera une mise en scène similaire à celle du dessin animé, avec toutes les stars qui ont fait sa renommée, comme Mark Landers, Olivier Atton et la célèbre Newteam.

(L'essentiel)