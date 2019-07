HongMeng ne remplacera pas Android sur mobile

Malgré la détente des sanctions américaines annoncée par Donald Trump, Huawei, qui se trouve au cœur d'une guerre commerciale sino-américaine, pourrait être privé de licence Android dès le 20 août prochain. Si jusqu'ici le système d'exploitation HongMeng développé par le fabricant chinois était présenté comme une alternative viable au système d'exploitation de Google sur smartphones, une récente déclaration sonne comme un revirement de situation: le système d'exploitation HongMeng n'a pas été conçu pour les smartphones et la société a l'intention de continuer d'utiliser le système d'exploitation Android, a déclaré lors d'une table ronde à Bruxelles Catherine Chen, vice-présidente du conseil d'administration de Huawei, citée par l'agence chinoise Xinhua.

La dirigeante a précisé que HongMeng était plutôt destiné à un usage industriel et était en développement bien avant les discussions pour trouver une alternative à Android. Elle a également expliqué que le système maison de Huawei contenait beaucoup moins de lignes de code que les millions qu'intègrent habituellement les systèmes mobiles pour smartphones et est donc plus sûr.

Ces propos contrastent légèrement avec ceux de Liang Hua, président de Huawei. La semaine dernière, il avait déclaré que son entreprise n'avait pas encore décidé si l'OS HongMeng pourrait être utilisé dans les mobiles de la marque. Huawei serait-il déjà assuré de pouvoir continuer à utiliser le système d'exploitation de Google ou s'agit-il plutôt d'un coup de communication? Affaire à suivre.

(L'essentiel/man)