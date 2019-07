Vous verrez vos amis dans les yeux sur FaceTime

Chacun a déjà été confronté à cette sensation désagréable que votre interlocuteur ne vous regarde pas dans les yeux, lors d'une conversation sur FaceTime, Facebook Messenger ou Skype. Cet inconfort va sans doute bientôt disparaître grâce à une nouvelle fonctionnalité déployée par Apple. La troisième version bêta d'iOS 13 - réservée aux développeurs - intègre en effet un correcteur automatique du regard, de sorte que la pupille de l'œil et la caméra du mobile soient alignées.

Le développeur Mike Rundle a publié sur Twitter la capture d’écran d’une nouvelle fonction intitulée «FaceTime attention correction». Un court texte accompagne cette publication: «Votre œil et la caméra seront davantage synchronisés durant les appels vidéo FaceTime». Mike Rundle dit avoir testé cette nouvelle fonctionnalité avec succès, grâce à des échanges avec l’un de ses amis, Will Sigmon.

La version iOS 13 d'Apple, encore en développement, pourrait bénéficier d'évolutions ultérieures, notamment au niveau de la stabilisation du regard. Le constructeur n'a pas indiqué quand cette option entrera en fonctionnement, qui semble réservée aux iPhone XS et XS Max. Pour rappel, iOS 13 sera embarquée dans les nouveaux iPhone, dont la sortie est prévue au mois de septembre.

Haven’t tested this yet, but if Apple uses some dark magic to move my gaze to seem like I’m staring at the camera and not at the screen I will be flabbergasted. (New in beta 3!) pic.twitter.com/jzavLl1zts