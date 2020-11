Google surprend en lançant son propre service VPN

S’il y a un acteur que l’on n’attendait pas voir débarquer sur le marché des VPN, c’est bien Google! Après Mozilla, le géant du web, qui a fait de la publicité ciblée son gagne-pain principal en exploitant les données des internautes, propose désormais un tel service, qui rappelons-le permet de sécuriser les connexions en ligne, surtout lorsqu’on se connecte à un réseau Wi-Fi que l’on ne connaît pas, comme les Wi-Fi publics.

Le VPN de Google est proposé comme nouvel avantage sans frais supplémentaires pour les abonnés de l’offre de stockage en ligne Google One (lancé en 2018, elle a succédé à Google Drive) qui ont souscrit le forfait de 2 To ou supérieur (10, 20 ou 30 To), facturé 10 dollars par mois ou 100 dollars par an.

La confidentialité des données serait assurée

Intégré à l’app Google One sur Android (l’app iOS suivra), le service est d’abord lancé aux États-Unis avant un déploiement dans d’autres pays, annonce Google.

La firme se veut rassurante en matière de confidentialité des données: «La connexion VPN ne sera jamais utilisée pour suivre, consigner ou vendre les données liées à votre activité de navigation», explique-t-elle. Elle précise néanmoins qu’«une mise à jour quotidienne est effectuée pour assurer la qualité du service, mais votre trafic réseau n’est jamais consigné et votre adresse IP n’est pas associée à votre activité». Pour ceux qui douteraient de sa parole et faire preuve de transparence, la firme de Mountain View ajoute: «Nos bibliothèques clientes sont disponibles en open source, et nos systèmes de bout en bout feront l’objet d’un audit indépendant (prévu pour 2021)».

Google n’évoque par contre pas la possibilité de choisir des serveurs de pays différents pour contourner des restrictions géographiques, comme le font la plupart des services VPN.

