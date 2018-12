Thomson va miser sur la charge à induction

À défaut de présenter des produits haut de gamme particulièrement innovants, Thomson a décidé de miser sur la démocratisation de la charge par induction et proposera, du 8 au 11 janvier prochain à Las Vegas, de nouveaux produits bon marché équipés de cette technologie. Thomson va profiter de l'événement pour présenter deux nouveaux smartphones bas de gamme équipés d'une recharge par induction, les M-714G (5,7 pouces, 16 Go de stockage, 2 Go de RAM) et M-724G (5,7 pouces, 32 Go de stockage, 3 Go de RAM), qui seront vendus à respectivement 139,99 et 159,99 euros.

L'actualité de Thomson sera riche avec également la présentation d'un autre smartphone, le V-6004G, qui intègre un vidéoprojecteur laser mais aussi d'un nouveau PC, le Neo Z, équipé d'un SSD de 1 à 2 To et de 8 Go de RAM. Lui aussi se distinguera par son chargeur à induction intégré, destiné à charger précisément des smartphones compatibles. Il devrait être commercialisé à 499,99 euros.

(L'essentiel/afp)