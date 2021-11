Récupérer son petit café sans passer par la caisse

Le lieu, situé au sud-est de Central Park, sur l'île de Manhattan, utilise la technologie «Just Walk Out» des épiceries Amazon Go, où les achats sont enregistrés par capteurs et caméras. En entrant dans ce café hybride, les clients pourront soit récupérer au bar une boisson commandée via l'application Starbucks, soit accéder à la supérette grâce à un code envoyé sur leur smartphone par Amazon, à leur carte de crédit ou même à la paume de leur main s'ils utilisent le service de paiement «Amazon One».

L'épicerie propose une sélection d'articles disponibles dans les cafés Starbucks (bouchées aux œufs sous vide, sandwiches pour le petit-déjeuner, boîtes de protéines), les magasins «Amazon Go» (salades, sandwiches, en-cas) ainsi que des produits de traiteurs et de restaurants locaux. La supérette, ouverte 7 jours sur 7 et jusqu'à 22 heures en semaine, dispose également de cabines individuelles et collectives où les clients peuvent s'asseoir.

Nouvelles habitudes

Starbucks et Amazon envisagent d'ouvrir deux autres espaces similaires l'an prochain, dont l'un sera situé dans l'immeuble du New York Times au cœur de Manhattan.

Avec la pandémie et les risques de contamination au coronavirus, le géant des cafés a dû s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir récupérer leur commande, sans avoir à s'éterniser en caisse.

En juin 2020, le patron du groupe, Kevin Johnson, avait annoncé que Starbucks allait fermer jusqu'à 400 lieux au cours des 18 mois à venir, et se recentrer sur les points de vente à emporter, qui représentaient déjà 80% des transactions dans les cafés de la marque aux États-Unis.

