Facebook veut pouvoir lire dans nos pensées

Penser à un personnage célèbre et voir immédiatement sa biographie s'afficher sur son écran d'ordinateur. Science-fiction? Plus pour longtemps. Car c'est ce à quoi travaille Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. C'est ce qu'il a confié en février dernier à un parterre d'étudiants de Harvard aux USA, rapporte le site «Wired».

Il a expliqué que ses équipes travaillaient à développer une technologie permettant de surfer intuitivement sur le web via la pensée. Ceci grâce à une interface utilisant la réalité augmentée. Plus besoin par exemple de taper sur son clavier pour demander des infos sur le trafic, elles s'incrusteraient automatiquement sur l'image de l'autoroute qui vous intéresse. Idem si vous êtes en vidéoconférence: des infos sur les participants pourraient flotter en marge de leurs visages. Facebook est déjà capable de nous suivre à la trace via les GPS de nos smartphones. Va-t-on vraiment le laisser entrer dans nos têtes? Zuckerberg en est persuadé.

Écrire cinq fois plus vite

Mais concrètement, il n'est pas question, pour le moment, de poser un implant dans notre cerveau, assure-t-il. «Ce ne serait pas une bonne idée», estime-t-il. «Si vous voulez construire quelque chose que tout le monde va utiliser, vous devez vous concentrer sur du matériel non invasif.» Il vise donc plutôt un espèce de «bonnet de douche» qui permettrait d'analyser les liens entre flux sanguins et activités cérébrales. Les informations seraient ensuite décodées et transmises à travers un casque de réalité virtuelle.

Selon Mark Zuckerberg, les chercheurs peuvent déjà distinguer les cas où une personne pense à une girafe ou à un éléphant en fonction de son activité neuronale. Cette technologie permettrait même d'écrire uniquement par la pensée cinq fois plus vite que sur son smartphone, a-t-il expliqué. Pour se justifier, le patron de Facebook a rappelé ce qu'il avait lancé en 2017 déjà. Nos cerveaux produisent assez de données pour diffuser quatre films HD par seconde. Mais le problème, c'est que nous diffusons les informations dans le monde avec la même quantité de données qu'un modem des années 80.

