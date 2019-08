Des célébrités chinoises se font squatter leur nom

Jing Hanqing n'en revient pas. Le vidéaste aux 4 millions de fans sur la plateforme Bilibili a récemment appris qu'il lui fallait tout recommencer de zéro. «On m'a dit que je ne pouvais pas utiliser le nom que j'utilise depuis 22ans, je dois le changer», s'est-il ému sur Weibo, le Twitter chinois.

Profitant du renforcement du droit de la protection intellectuelle, des firmes ont par le passé fait des affaires sur le dos de sportifs. Le champion chinois de badminton Lin Dan avait «prêté» à son insu son nom pour vendre des aliments pour porcs en 2012. La nageuse Ye Shiwen était devenue une marque de sous-vêtements. Même le nom de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, a fait l'objet de 20demandes d'enregistrement. Un nouvel amendement devrait cependant écarter à l'avenir les demandes faites de mauvaise foi.

Le vidéoblogueur a appris la mauvaise nouvelle fin juillet par un courriel. La firme Zhiqiao Electronic Products lui a fait savoir que les chaînes en ligne sur Bilibili violaient ses droits exclusifs de les utiliser. La société est connue pour cette activité avec 109 marques de commerce à son portefeuille.

La célébrité chinoise a reçu quelques jours plus tard un courriel lui recommandant d'engager un bon avocat, car la marque à son nom avait «déjà été transférée plusieurs fois». Selon le registre officiel chinois, sept différentes sociétés ont revendiqué son nom, Jing, pour en faire des affaires.

Une partie du problème vient du fait qu'en Chine, le premier à revendiquer une marque l'obtient, explique le site chinois AbacusNews. L'enregistrement de noms de personnes connues est certes interdit, mais encore faut-il s'entendre sur cette notion de notoriété. Il est difficile pour les fonctionnaires de savoir si le nom enregistré appartient réellement à une personne. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de vidéoblogueurs et d'influenceurs qu'ils ne connaissent pas forcément ou si leur notoriété est insuffisante pour justifier une protection de marque par défaut.

