La panne de Facebook a révélé les tags de son IA

«Pour être honnête, «une personne, barbe» est à peu près une bonne description de moi», a écrit sur Twitter un internaute amusé après avoir découvert quels tags avaient été apposés par Facebook sur sa photo de profil. En raison d'une grosse panne mondiale causée par une «opération de maintenance», a expliqué un porte-parole jeudi, de nombreuses images ne s'affichaient plus sur les divers services du réseau social, dont Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. À la place se sont dévoilés chez bon nombre d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram des mots décrivant sommairement le contenu des photos manquantes, comme par exemple «4 personnes debout, à l'extérieur, des chaussures».

FB's broken AI photo recognition tool left one person out. It's either me or Judas pic.twitter.com/L7bB4uC7tZ— Ruben Salvadori (@ruben_salvadori) 3 juillet 2019

Facebook utilise en effet un système de «machine learning» (apprentissage automatique) depuis avril 2016 pour analyser le contenu des images publiées sur sa plateforme et générer automatiquement des descriptions, explique The Verge. Ces mots clés servent en particulier aux malvoyants. Mais selon le site spécialisé, ces informations pourraient aussi servir à renseigner le réseau social sur les centres d'intérêts de ses utilisateurs, afin de mieux cibler les publicités.

Mi-mars, Facebook avait déjà connu la plus longue panne de son histoire, de près de 24heures, due à un problème de serveurs.

