L'un des créateurs du format PDF est mort

Le monde de l’informatique perd l’une de ses figures emblématiques. Le patron d’Adobe Systems, Shantanu Narayen, a annoncé dans un communiqué que Charles «Chuck» Geschke est décédé vendredi dernier à l’âge de 81 ans dans la ville américaine de Los Altos, en Californie. Les causes de sa mort n’ont pas été communiquées.

Cet ancien professeur universitaire de mathématiques, qui a cofondé la société Adobe Systems en 1982, était l’un des papas du célèbre format informatique PDF (pour Portable Document Format) en 1992. «En tant que cofondateur d’Adobe, Chuck et John Warwick (ndlr l’autre cofondateur) ont développé un logiciel révolutionnaire qui a transformé la façon dont les gens créent et communiquent», a déclaré le dirigeant. Shantanu Narayen explique que l’esprit d’innovation de «Chuck» a permis de donner vie à d’autres logiciels importants de l’entreprise, comme Acrobat, Illustrator, Premiere Pro et Photoshop.

L’homme, qui avait été décoré en 2009 de la Médaille nationale de la technologie et de l’innovation par le président américain Barack Obama, a aussi fait l’objet d’un fait divers. En 1992, deux hommes armés l’avaient enlevé et séquestré pendant quatre jours et avaient demandé une rançon de 650 000 dollars.

(L'essentiel/man)