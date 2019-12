Une batterie inédite sur le futur fleuron de Huawei

Huawei pourrait faire figure de pionnier. D'après le twitto Yash Raj Chaudhary, généralement bien informé, le futur smartphone P40 attendu en 2020 serait équipé d'une batterie au graphène. Plus performante que celle traditionnelle au lithium-ion, elle aurait une capacité de 5500 mAh. Plus compacte - son volume correspondrait à 70% de celui d'une lithium-ion - cette nouvelle batterie n'aurait pas de conséquence sur le gabarit de l'appareil qui resterait fin. Elle pourrait de plus se recharger de 0 à 100% en 45 minutes grâce à un nouveau chargeur de 50W.

Le futur smartphone afficherait un écran Oled 2K d'une diagonale de 6,5 pouces. Il s'agirait d'une dalle «waterfall» inaugurée avec le smartphone Mate 30 Pro dévoilé en septembre dernier. L'écran proposerait un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur les probables futurs fleurons de Samsung.

À l'arrière, son module photo embarquerait un capteur principal Sony de 64 Mpx, un ultra grand angle de 20 Mpx, un téléobjectif de 12 Mpx, une caméra pour la photo macro, ainsi qu'un capteur 3D «temps de vol» (ToF). Compatible 5G, le P40 embarquerait le processeur Kirin 990. Ce nouveau smartphone devrait être dévoilé lors du prochain Mobile World Congress qui se déroulera fin février à Barcelone.

(L'essentiel/man)