L'IA sait même créer des visages humains factices

Trois chercheurs de Nvidia ont développé un algorithme capable de générer des visages humains réalistes. Ils se sont appuyés sur des techniques d'apprentissage automatique en mettant en compétition deux réseaux neuronaux.

Pour générer leurs portraits originaux, ils ont notamment jonglé avec trois niveaux de données, explique le site Numerama. Le premier se concentre sur les attributs «grossiers» comme la posture ou la forme du visage, le second sur des parties du visage comme le nez, les yeux, et la bouche. Quant au troisième, il s'affaire aux détails du visage.

Les scientifiques ont aussi ajouté des éléments au hasard comme le placement de poils ou de taches de rousseur. «On peut les générer aléatoirement sans affecter notre perception de l'image, tant qu'ils sont correctement distribués», ont détaillé les auteurs de l'étude. Le code et les bases de données, dont 70 000 photos libres de droits sur Flickr, vont prochainement être rendus publics par le géant américain des processeurs graphiques.

Par ailleurs, Nvidia a annoncé un nouvel outil d'intelligence artificielle capable de capturer en vidéo un environnement réel et de s'en servir pour générer un monde virtuel réaliste et interactif. Nvidia promet une réduction drastique des coûts pour fabriquer des univers fictifs dans les industries du jeu vidéo et du cinéma.

(L'essentiel/laf)