Une vidéo dévoile le design des futurs iPhone

Le youtubeur tech vedette Marques Brownlee, alias MKBDH, a donné à voir de manière plus tangible à quoi ressembleront probablement les trois déclinaisons d'iPhone qui seront dévoilées en septembre prochain par Apple. Dans une vidéo YouTube de plus de 7 minutes, il présente trois maquettes. Il s'agit de celles utilisées par les fabricants de coques pour concevoir les accessoires des prochains smartphones pommés. Ceux-ci devraient se nommer iPhone XI (ou 11), XI Max et XIR.

Conservant pratiquement le même design que les modèles actuels, les prochains appareils devraient différer par leur partie arrière. Comme les rumeurs l'annoncent depuis des mois, un bloc photo plus imposant devrait faire son apparition au dos. De forme carrée, il intégrera deux ou trois capteurs selon le modèle de smartphone.

Si on se fie à ces maquettes, la prise USB-C, apparue sur l'iPad Pro, ne ferait pas encore son apparition sur les prochains iPhone, qui conserveraient la prise propriétaire Lightning, ainsi que leur encoche sur l'écran de la face avant.

(L'essentiel/man)